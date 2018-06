OL : Le Bayern prépare l’arrivée de Fékir au mercato

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Annoncé à Liverpool depuis des semaines, Nabil Fékir a déjà fait savoir qu’il prendrait le temps de la réflexion.

D’autant plus que le capitaine lyonnais a une nette préférence pour le championnat espagnol, à l’heure où l’Atlético Madrid se renseigne notamment sur son cas. Mais un petit tour du côté de la Bundesliga est désormais de plus en plus envisageable. L’intérêt du Bayern Munich, révélé ce jeudi par L’Equipe, se confirme alors que le club bavarois, qui ne parvient toujours pas à revenir en finale de la Ligue des Champions, va changer d’entraineur et effectuer un gros remue-ménage dans son effectif. Près d’une dizaine de départs sont envisagés.

Si celui de Robert Lewandowski fait beaucoup parler, le nouveau coach Niko Kovac ne serait pas fan de Thiago Alcantara, qu’il jugerait trop peu décisif sur le plan offensif. Et selon le journal local Sport Bild, cette mise à l’écart ouvre grand la porte à l’arrivée de Nabil Fékir. Le Bayern Munich, qui entretient de très bonnes relations avec l’OL et a déjà conclu l’arrivée de Corentin Tolisso l’été dernier, pourrait de nouveau activer ses réseaux dans le Rhône afin de mener à bien cette opération qui devra de toute façon se conclure après la Coupe du monde. De quoi garantir à l’OL une opération financière conséquente, si ce n’est record.