OL : Le Barça approche, une occasion en or pour ce joker

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Après un début d'année 2019 inquiétant, l’Olympique Lyonnais s’est fait pardonner par ses supporters en allant chercher la victoire à Geoffroy-Guichard dans un scénario de rêve… pour les visiteurs. Il faudra confirmer cela à l’occasion du match de Coupe de France à Amiens, mais tout le monde à Lyon espère que cela va lancer l’OL vers une montée en puissance en vue de la rencontre phare contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Un rendez-vous qui motive particulièrement Moussa Dembélé, considéré comme le joker offensif de l’OL ces derniers mois.

En effet, la suspension de Nabil Fékir pour cette rencontre décisive face aux Catalans va forcément changer la donne tactiquement pour Bruno Genesio, qui pourrait être amené à aligner des joueurs en forme. Ce n’est par exemple plus tellement le cas de Bertrand Traoré, et cela pourrait ainsi sourire à l’ancien du Celtic Glasgow s’il confirme sa très bonne rentrée face aux Verts, estime L'Equipe. Il faut dire que pour le moment, les statistiques parlent pour l’international espoir tricolore, qui a le deuxième meilleur ratio de l’équipe en terme d’efficacité, avec une implication sur un but toutes les 107 minutes. Soit juste derrière… Nabil Fékir, qui marquer ou fait marquer toutes les 101 minutes à l’OL.