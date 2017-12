OL : Le 14 septembre, la vie de Bruno Genesio a changé à cause de cela...

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio fêtera bientôt ses deux ans sur le banc de l'Olympique Lyonnais, deux années marquées par bien des critiques, des tonnes de polémiques et d'attaques personnelles et professionnelles via les réseaux sociaux. Bruno Genesio a longtemps semblé être étanche à tout ce bashing, mais en septembre dernier un événement lui a ouvert les yeux.

En effet, après le triste nul concédé le 14 septembre par l'Olympique Lyonnais à Limassol en Europa League, le numéro de téléphone de Bruno Genesio a été révélé sur Twitter, ce qui lui a valu des centaines d'appels et de messages insultants. Et cela a changé la donne pour Genesio, lequel a cette fois décidé de ne pas laisser passer, portant plainte pour identifier celui qui avait lâché son 06 sur les réseaux sociaux . « Rémi Garde m'avait parlé de la difficulté d'être entraîneur dans sa propre ville. Je ne l'avais pas forcément mesuré, ni compris...avant ce jour-là, explique, dans L'Equipe Mag, le coach de l'Olympique Lyonnais, qui admet que ses proches ont mal vécu tout cela. Nous, les entraîneurs, on sait qu'on va être exposés, même s'il y a des degrés, des limites. Mais nos proches ne maîtrisent rien, et prennent ça en pleine figure. »