OL : Laurent Blanc pour remplacer Genesio à Lyon, c'est non !

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois critiqué par les supporters, Bruno Genesio peut compter sur le soutien indéfectible de son président. Il faut dire que selon Jean-Michel Aulas, l’entraîneur de l’OL est la personne la plus adaptée à l’effectif actuel du club rhodanien. Un effectif très jeune et composé de plusieurs joueurs formés au club, qui permet à Bruno Genesio d’être le leader du vestiaire selon Jean-Michel Aulas. Sur l’antenne de RMC Sport, le président lyonnais a encore renouvelé sa confiance à son coach en précisant que la rumeur qui annonçait la possible venue de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais n'était pas du tout fondée et encore mois d'actualité.

« Bruno Genesio est quelqu’un de direct et franc, qui ne se retranche pas derrière le classique habillage que peuvent avoir certains entraîneurs, qui privilégient leur relation avec les médias plutôt que la relation avec leurs dirigeants. On a affaire à quelqu’un de parfaitement transparent, de parfaitement lisible et qui, surtout, ne s’arrête pas là où il est. Il continue de progresser sur tous les plans. C’est un bon entraîneur, c’est le meilleur entraîneur à l’instant T que l’on pouvait avoir, à partir du moment où on a un effectif extrêmement jeune, avec beaucoup de joueurs qui viennent du centre de formation (...) Des contacts avec Laurent Blanc ? Pas du tout. Je l’ai vu cet été à Moscou. On a discuté, je l’ai évoqué avec Bruno, mais pas pour une offre. Bruno me donne satisfaction, je suis persuadé que l’on va faire de bons résultats en L1 et C1. Je ne pense pas avoir annoncé l’arrivée d’un directeur sportif. J’avais annoncé à tort l’arrivée de Juninho pour nous donner un coup demain. On va discuter avec des anciens, mais aucun directeur sportif ne viendra prochainement » a expliqué Jean-Michel Aulas, alors que Bruno Genesio sera en fin de contrat en juin prochain, et que des discussions se tiendront en fin de saison concernant son avenir.