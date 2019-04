OL : Laurent Blanc favori pour remplacer Bruno Genesio à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a une semaine encore, Bruno Genesio était bien parti pour se succéder à lui-même, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais étant proche d'une prolongation de deux ans comme coach du club rhodanien. Mais l'élimination de l'OL face à Rennes en Coupe de France a totalement relancé les supputations, Jean-Michel Aulas ne souhaitant visiblement plus offrir cette extension de contrat à Bruno Genesio. Et ce dimanche, Téléfoot a fait le tour des rumeurs sur ce sujet.

Comme plusieurs médias l'affirmaient déjà depuis quelques jours, José Mourinho ne viendra pas à Lyon, Jean-Michel Aulas ayant déjà reconnu qu'économiquement le Special One n'était pas un choix raisonnable. De plus, le coach remercié par Manchester United cet hiver aurait déjà des touches très sérieuses avec l'AS Rome, mais également avec un club qu'il connaît bien, l'Inter. Autre candidat évoqué pour venir entraîner l'OL, Hervé Renard, mais le patron de Lyon ne serait pas très chaud pour faire venir l'ancien entraîneur de Sochaux et Lille. Car JMA semble avoir déjà son chouchou et il s'agirait tout simplement de Laurent Banc, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui cherche désormais un club pour relancer sa carrière d'entraîneur après trois saisons sabbatiques. Et ce club pourrait donc bien être l'Olympique Lyonnais, même si on ne sait pas si Laurent Blanc a mis comme condition à sa venue une participation à la Ligue des champions.