OL : Laurent Blanc et Franck Passi proches de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a beau avoir confié à plusieurs reprises qu'il attendait que le match OL-LOSC soit joué pour commencer les discussions pour trouver le remplaçant de Bruno Genesio, le président de l'Olympique Lyonnais a déjà probablement avancé ses pions dans les coulisses. Gouverner c'est prévoir et JMA n'est pas du genre à se laisser dicter le tempo des opérations surtout dans un dossier aussi important pour l'avenir de son club. Alors que plusieurs noms circulent pour venir occuper le banc du club rhodanien la saison prochaine, TF1 affirme que Laurent Blanc est bel et bien le choix numéro 1 pour succéder à Bruno Genesio.

Ce dimanche, la Une a donné quelques détails sur ce dossier du futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. « Laurent Blanc est bien le favori pour remplacer Bruno Genesio sur le banc de l'OL. Il a demandé des garanties sportives et souhaite Franck Passi comme adjoint », précise la chaîne, qui considère que l'ancien entraîneur de Bordeaux, du PSG et des Bleus devrait rapidement trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas. Exit donc José Mourinho, Rafael Benitez et autres noms suggérés, le Président n'a jamais semblé être aussi proche d'un retour comme entraîneur trois ans après son limogeage du Paris Saint-Germain.