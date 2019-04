OL : Laurent Blanc à Lyon, un avis XXL qui change tout ?

Dans : OL, Ligue 1.

La course à la succession de Bruno Genesio fait actuellement rage du côté de l’Olympique Lyonnais.

Pour l’instant, les supporters du club rhodanien ne sont sûrs que d’une chose : Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. Mais concernant son futur remplaçant, le flou règne encore et toujours. Plusieurs noms circulent, de Marcelo Gallardo (River Plate) à Patrick Vieira (Nice) en passant par Laurent Blanc. La piste menant à l’ancien coach du PSG semble la plus facile à conclure, vu qu’il est libre depuis trois ans. Malgré tout, Jean-Michel Aulas n’a pas placé sa priorité sur l'ancien sélectionneur des Bleus. Une erreur selon Jean-Pierre Bernès.

« Laurent Blanc est un entraîneur qui a beaucoup gagné dans sa carrière de joueur et qui, en tant qu'entraîneur, veut aussi gagner, et pour gagner, le choix des clubs est limité. Quand, pendant deux ou trois ans, une porte d'un grand club ne s'ouvre pas, vous essayez de prendre des clubs qui sont peut-être en dessous au point de vue notoriété, mais dans lesquels vous pouvez exercer votre métier. L’OL ? C'est un club qui irait bien à Laurent Blanc. Je pense qu'il s'entendrait bien avec Jean-Michel Aulas, parce qu'à Lyon, il faut bien s'entendre avec le président Aulas, mais c'est partout pareil, c'est un duo capital. Ils feraient un bon duo », détaille, sur Europe 1, l'ancien agent de Laurent Blanc, qui verrait bien le technicien français à la relance à l’OL. Sauf que pour l’instant, le Président n’a « pas été sollicité par Lyon », même si on imagine que Jean-Pierre Bernés a des infos probablement très pertinentes sur ce sujet.