OL : Laurent Blanc à Lyon ? Pierre Ménès dégoûté pour Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Les esprits sont tournés vers la belle fin de saison qui se profile à l’Olympique Lyonnais, mais derrière l’aspect sportif, l’avenir de Bruno Genesio est présent en filigrane.

Après trois saisons et demi, l’entraineur rhodanien arrive au bout de son contrat et la question de son maintien ou non est très présente. Cela dépendra principalement des résultats et des objectifs atteints ou non, car pour le reste, l’entente demeure impeccable entre Genesio et son président. Néanmoins, une piste prend du poids ces derniers mois, et elle mène à Laurent Blanc. L’ancien entraineur du Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé de nouveau défi, et après avoir fait la fine bouche au début, il semble désormais partant pour reprendre du service. A Lyon ? Ce serait inévitablement une bonne chose pour Pierre Ménès.

« Laurent Blanc ? Je suis sûr que ça serait un bon choix pour l’OL, mais je reste toujours autant étonné du manque de crédit de Bruno », a tout de même souligné le consultant de Canal+, qui ne comprend pas comment la possibilité de voir Genesio prolonger peut-être aussi rapidement écartée. Pour le moment tout est ouvert, mais même en cas de belle saison, une grande partie des supporters lyonnais rêve de voir l’ancien milieu de terrain de l’OL laisser sa place. Pour Laurent Blanc ?