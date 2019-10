OL : Laurent Blanc à Lyon, c'est trop cher pour Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Ces dernières heures, la candidature de Rudi Garcia a pris du poids à l’Olympique Lyonnais. Plus que jamais, l’ancien entraîneur de Marseille est en pole position pour succéder à Sylvinho. Un choix qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters, nombreux à préférer l’option Laurent Blanc. Mais selon Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe toujours très bien informé sur l’actualité de l’OL, la dimension économique est très importante dans ce dossier car une éventuelle arrivée de Laurent Blanc et de son staff entraînerait plusieurs procédures de licenciement et donc de grosses dépenses.

« Si l’OL accède aux demandes de Laurent Blanc, tu engages 5 procédures de licenciement (Sylvinho, Lazaro, Baticle, Caçapa et Da Fonseca) et tu prends en adjoints Gasset ET Passi qui restent sur des contrats de numéro 1. J’imagine que cette donnée économique pèse... En fait, la situation semble assez simple : si Laurent Blanc reste sur sa position de vouloir venir avec un staff élargi, difficile d’imaginer que Rudi Garcia ne puisse pas devenir le nouvel entraîneur de l’OL » a tweeté le journaliste, convaincu que la candidature de Laurent Blanc n’est pas crédible si le sélectionneur des Bleus souhaite imposer plusieurs membres de son futur staff. D’autant que dans le même temps, Rudi Garcia accepterait de travailler avec Caçapa, Lazaro et cie.