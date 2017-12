OL : Larqué boude Lyon pour ses récompenses

Dans : OL, Ligue 1, PSG, OM.

La trêve hivernale est de mise pour les footballeurs professionnels, puisque le championnat de France a déjà atteint la mi-saison. L’heure de faire les bilans et notamment pour les consultants, qui se sont prêtés au petit jeu de l’équipe-type de cette première partie de saison. Jean-Michel Larqué, qui suit la Ligue 1 pour RMC, s’est mouillé et a joué le jeu avec quelques surprises. L’OM et le PSG sont très bien représentés dans son 11 type, tandis que Monaco est complètement zappé, alors que Lyon, qui partage la deuxième place et la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec Monaco, ne place que le seul Nabil Fékir. Les fans lyonnais toujours très actifs sur les réseaux sociaux lui ont notamment reproché d'avoir placé un Morgan Sanson pas toujours impérial à la place d'Houssem Aouar, ou même d'avoir mis Steve Mandanda en lieu et place d'Anthony Lopes, qui a fini très fort cette année civile.

L’équipe type de première partie de saison de Jean-Michel Larqué : Mandanda (OM)- Roussillon (Montpellier), Marquinhos (PSG), Kimpembe (PSG), Sakai (OM)- L.Gustavo (OM), Sanson (OM)- Neymar (PSG), Fekir (OL), Mbappé (PSG)- Cavani (PSG)