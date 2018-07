OL : Lâché par Lyon, il part en Ecosse

Dans : OL, Mercato.

A la fin du mois de juin, l’Olympique Lyonnais a annoncé les joueurs en fin de contrat qui ne seraient pas conservés. Parmi eux, on retrouve le défenseur Louis Nganioni, qui n’a jamais su s’imposer au plus haut niveau malgré sa réputation de joueur prometteur du centre de formation.

A 23 ans, Nganioni n’a toujours pas réussi à rebondir, malgré différents prêts par le passé, et un essai à New York en Major League Soccer. Ce lundi, l’Evening Telegraph nous apprend que l’ancien international français U20 est à l’essai au sein du club de Dundee. Il a rejoint ses possibles futurs coéquipiers au Portugal, où ils préparent la saison et effectuent des matchs de préparation.