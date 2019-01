OL : La VAR avait une dent contre lui, Traoré a répondu

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Bertrand Traoré a vécu une soirée contrastée lors du match nul de l'Olympique Lyonnais contre Reims (1-1). Dans tous les bons coups offensifs des Gones, l'international burkinabé a d'abord rongé son frein à cause de l'arbitre et de la VAR. En première période, le joueur de 23 ans aurait effectivement pu ouvrir le score, mais Monsieur Millot a décidé de refuser son but pour un hors-jeu discutable, vu que la VAR a confirmé la décision de son arbitre assistant (14e).

Traoré aurait ensuite pu obtenir un penalty pour une grosse semelle d'Abdelhamid dans la surface champenoise, mais l'arbitrage vidéo a, cette fois-ci, jugé la faute involontaire (53e). Et finalement, l'ancien de Chelsea a été récompensé de ses efforts en inscrivant le but de l'égalisation (70e). Une réalisation qui a mis fin à son match, puisque Bruno Genesio l'a sorti dans la foulée (71e). Ce vendredi, Traoré a donc fait un tour de montagnes russes.