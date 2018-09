OL : La stratégie d’Aulas, ça marche toujours s’amuse Domenech

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien joueur et entraineur de Lyon, Raymond Domenech a toujours un œil attentif aux performances de son club de cœur. Mais comme tout le monde, l’ancien sélectionneur des Bleus a été bluffé par la performance réalisée à Manchester City avec une envie décuplée et un sens collectif aiguisé. Et à ce sujet, Domenech n’est pas surpris que Jean-Michel Aulas ait encore une fois réussi à tirer le meilleur de ses troupes en les motivant comme jamais pour redresser la barre. Car en période de crise, le président de l’OL sait toujours trouver les bons mots, sans jamais sortir de son rôle contrairement à l’idée reçue.

« Contrairement à ce que les gens pensent, Aulas n’est pas interventionniste auprès de l’entraineur ou des joueurs. Lui, il vient, et il éteint le feu. Ou il met le feu ailleurs pour pouvoir être tranquille et protéger l’institution de l’OL. L’entraineur, son nom il s’en fout, il le défend comme un mec du club, et c’est ça qui est important pour lui », a souligné Raymond Domenech sur la Chaine L’Equipe. Le coup du contre-feu ou de l’exposition médiatique à outrance pour protéger ses joueurs, Jean-Michel Aulas le maitrise en effet par cœur, avec un certain succès.