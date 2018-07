OL : La star de l'OL est intransférable, c'est Aulas qui le dit

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n’a pas fait de mystère dans les colonnes du journal L’Equipe, au moment d’évoquer le mercato de l’OL. Le club rhodanien cherche à se renforcer en défense et au milieu de terrain, mais aucune arrivée n’est prévue en attaque. Aucune arrivée, donc aucun départ ? C’est le sens du propos de Jean-Michel Aulas, lequel a notamment évoqué la situation de Memphis Depay, dont un éventuel départ au Milan AC a fait couler beaucoup d’encre en début de mercato.

« Memphis ne partira pas » a catégoriquement expliqué le président lyonnais avant de développer. « On a peiné pour revenir en Ligue des Champions. Cela fait 22 ans de suite que nous sommes en Coupe d’Europe, dont 14 fois en C1. Le Groupama Stadium a été construit pour accueillir Manchester, Barcelone… Ce n’est pas le moment d’être ridicules. En championnat, en plus, il y aura une grosse concurrence avec Paris, Monaco et Marseille ». Autant dire que le patron de l’OL est bien conscient que ce n’est pas le moment de vendre ses meilleurs joueurs au mercato. Hormis Fekir, dont l’avenir reste lié à une éventuelle offre d’un géant anglais, les autres cadres de l’équipe sont intransférables. Et au vu de sa dernière saison, Memphis Depay en fait assurément partie.