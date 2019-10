OL : La roue va tourner, il éloigne la crise de Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais se déplace à Leipzig dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match capital pour les Gones, accrochés par le Zénith à domicile en ouverture de la compétition, et qui se doivent de renouer avec la victoire, après sept matchs consécutifs sans succès. Une nouvelle défaite plongerait un peu plus l’OL dans la crise, mais pour le défenseur Marcelo, il ne manque pas grand-chose à Lyon pour sortir la tête de l’eau. Selon le défenseur brésilien, qui sera titulaire en Allemagne en raison de l’absence du capitaine Jason Denayer, tout est une affaire de détails qui sont pour l’instant défavorables au club rhodanien.

« Quand on est professionnel, on vit avec la pression, on est habitués à ça. Quand les résultats ne sont pas bons, on se pose des questions, c'est normal. Mais je crois que nous savons tous ce que nous devons faire pour inverser la situation et laisser la pression derrière nous. On a confiance en nous. Il n'y a pas de secret, le secret c'est de bien travailler, de continuer à faire de bons entraînements, de bons changements dans l'équipe. En football, il y a de bons moments, d'autres beaucoup moins bons, ça fait partie de notre bagage, de notre expérience, de savoir comment faire face à ces situations. On doit continuer à travailler, persévérer. Tout va très vite en foot, il suffit de peu de choses pour que ça tourne. Les résultats vont revenir » a commenté celui qui a désormais les faveurs de Sylvinho à Lyon, et qui aura un grand rôle à jouer cette semaine dans le renouveau, ou pas, de l’OL…