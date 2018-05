OL : La réponse cinglante de JM Aulas à Roustan !

Dans : OL, Ligue 1.

Invité à donner quelques précisions sur le « grand nom » qui allait débarquer à l’Olympique Lyonnais durant le prochain mercato, Jean-Michel Aulas s’est pris le bec avec Didier Roustan, vendredi soir. Rapidement, les deux hommes se sont alors engagés dans un bras de fer téléphonique assez virulent et tout cela s’est terminé rapidement puisque le président de l’OL a raccroché devant les reproches du consultant de la Chaîne L’Equipe. Comme souvent, c’est donc sur Twitter que le patron de l’Olympique Lyonnais s’est expliqué et a donc répondu à l’ancien journaliste de Canal Plus.

« Didier Roustan : son immense réussite comme journaliste, consultant, joueur et dirigeant lui permet surement de se comporter comme cela… Excusez-nous ! Et merci au boss pour ses fleurs » a ironisé un Jean-Michel Aulas pas vraiment fan (et surtout peu habitué) qu’un consultant de médias lui tienne tête à ce point. Reste désormais à savoir si Didier Roustan répondra à son tour au président de l’OL, le journaliste ayant très peu apprécié que Jean-Michel Aulas le prenne de haut en direct à la TV, en mettant en avant son expérience à la tête de l’OL pour lui donner des leçons sur le mercato...