OL : La rechute de Lyon, il l'annonce gros comme une maison

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après sa victoire contre Metz, l'Olympique Lyonnais va tenter de confirmer contre Toulouse. Mais Vikash Dhorasoo ne croit pas vraiment au miracle pour la formation de Rudi Garcia.

Si la victoire de l’Olympique Lyonnais samedi dernier contre Metz a calmé la situation, ce qui a permis au groupe de Rudi Garcia de travailler sereinement cette semaine, il faudra renouveler ce succès à Toulouse pour éloigner durablement les nuages. Mais pour Vikash Dhorasoo, la situation est loin d’être stable à l’OL, l’ancien joueur lyonnais estimant que même si Rudi Garcia a déjà effacé quelques dysfonctionnements de l’ère Sylvinho, le technicien français n’a toujours pas trouvé de solution sur le long terme.

« Garcia apporte déjà quelque chose, il a de l’expérience, mais le football c’est un truc incurable, et la menace de la rechute est tout le temps là. Je ne vois pas comment Lyon, avec les problèmes qu’ils ont eus, même la victoire contre Metz ce n’était pas génial, va s’en sortir durablement. L’état d’esprit ne me semble pas génial, il y a des joueurs qui ne défendent pas bien, n’ont pas envie de courir, je pense évidemment à Aouar, Sylvinho a fragilisé des joueurs et Rudi Garcia n’a toujours pas trouvé son équipe type, son système et avec quels joueurs sur le terrain », a confié, sur la chaîne de l’Equipe, Vikash Dhorasoo. Après ce match à Toulouse, Lyon retrouvera Benfica mardi en Ligue des champions, puis se déplacera à Marseille.