OL : La prophétie de Genesio sur la saison de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Face à Dijon ce samedi, l’Olympique Lyonnais ne sera pas forcément plus attendu que contre le PSG dimanche dernier, mais presque.

En effet, les promesses montrées dans le jeu face au leader de la Ligue 1 ont permis de confirmer que la qualité était bien présente en abondance dans le collectif rhodanien. Il reste à confirmer cela face à des équipes plus abordables, comme Dijon. Pour Bruno Genesio, la clé de cette réussite, et donc de cette saison, sera de permettre à ses joueurs de se libérer pour qu’ils pratiquent enfin le football qu’ils savent jouer. Et les résultats viendront alors.

« Certains joueurs n’osent pas faire une passe vers l’avant. Il faut retrouver du calme. Une saison ce n’est pas deux matchs. Ce n’est pas au bout 5 ou 6 matchs qu’on peut tirer des enseignements. Notre devoir, c’est d’être lucide, et d’être régulier, pour ne pas être obnubilé par l’obligation de résultats. Ce qui est important, c’est comment on y arrive. Au contraire, il faut nous concentrer sur les moyens. Dans tous les sports, il y a une obligation. On n’a pas besoin de le rabâcher. On doit avant tout se concentrer sur notre jeu et ne pas se focaliser sur le résultat avant le match car je pense que c’est inhibant surtout pour une équipe très jeune et renouvelée. Il faut retrouver du calme », a demandé l’entraineur lyonnais, qui a aussi étudié de près les statistiques, et notamment celle qui fait de Lyon l’équipe qui effectue le plus de passes en retrait de notre championnat après sept journées.