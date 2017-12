OL : La prolongation de Genesio ? Un sujet qui ne l'intéresse pas

Dans : OL, Ligue 1.

Même si Bruno Genesio a passé quelques moments délicats sur le banc de l'Olympique Lyonnais, il a toujours été soutenu par Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL étant intraitable avec ceux qui rudoyaient son entraîneur. Et entre les deux hommes, les choses semblent être très claires, au point même que la question de la prolongation de contrat de Bruno Genesio n'est même pas un sujet de discussion alors qu'il ne reste plus qu'un an et demi de contrat à l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais.

Evoquant cette éventuelle prolongation à l'OL, l'entraîneur rhodanien n'en fait pas une montagne, loin de là même. « On n’a pas du tout évoqué cette prolongation avec le président. C’est trop tôt. Pour lui et pour moi. On verra en fin de saison si les objectifs sont atteints. À ce moment-là, c’est peut-être lui qui verra s’il y a une nécessité de prolonger. Ce n’est pas quelque chose qui m’occupe l’esprit. Je me concentre sur la saison, c’est le plus important, explique, dans Le Progrès, Bruno Genesio, qui admet avoir un rapport très positif avec Jean-Michel Aulas. On a une relation très forte. Tous les jours, pratiquement, je l’ai au téléphone. On échange beaucoup, mais je ne ressens jamais une ingérence dans mon travail. Je lui dis ce que j’ai envie de faire et je lui donne la compo. Je lui explique pourquoi, par exemple, on joue en 4-3-3 avec Fekir à droite, pourquoi je ne joue pas en losange, ou pourquoi c’est un tel qui joue plutôt qu’un autre. Il aime ça. Il est demandeur car c’est un passionné. Il a envie de comprendre. Il aime le foot, il aime le club. Et ce n’est jamais pour me dire que je devrais faire ça ou ça. »