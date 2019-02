OL : La préparation anti-Messi d'Anthony Lopes dévoilée !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais se rapproche du premier des deux énormes rendez-vous contre le FC Barcelone et désormais le travail des joueurs de l'OL est uniquement focalisé sur la rencontre de mardi au Groupama Stadium contre Lionel Messi et ses coéquipiers. Au sein de l'effectif lyonnais, un joueur sait qu'il devra rendre une copie parfaite s'il veut éviter une déconvenue à sa formation, c'est bien évidemment Anthony Lopes. Et dans Le Progrès, Grégory Coupet, qui a croisé le Barça et Messi lorsqu'il jouait à l'OL, a confié qu'il avait mis en place des séances spécifiques pour préparer le portier international portugais à cette double confrontation.

Car celui qui est désormais l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique Lyonnais a bien compris les spécificités du jeu barcelonais. « J’ai prévu une préparation un peu spéciale pour Antho (Lopes). Je vais lui faire manger des toros à gogo dans le but d’intercepter des ballons. Quand on regarde les buts du Barça, on voit qu’il n’y a malheureusement pas grand-chose à faire. Ils ont presque la capacité à faire des toros dans les 18 mètres. Alors, Il faut essayer d’anticiper au maximum. Mais, voir avant et moins subir, c’est super-dur. Et puis face à Messi, c’est tellement un pari. Il n’a pas une zone où il n’est pas à l’aise et je ne peux pas entraîner mes gardiens car je n’ai pas toute sa palette de gestes techniques. Il y a donc un moment où tu es livré à toi-même. Je vais faire en sorte qu’Antho ait envie d’être le meilleur. C’est tout. Je lui souhaite de ne pas se faire mystifier et j’ai bon espoir qu’avec sa tonicité, sa pêche, et son état de forme, il parviendra à en arrêter quelques-uns », explique, dans le quotidien régional, Grégory Coupet, qui en 2007 en avait pris 3 au Camp Nou contre ce même FC Barcelone.