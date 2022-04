OL : La piste Lacazette soudainement relancée ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le mercato sera très agité à l’OL, qui aimerait faire revenir plusieurs anciens joueurs tels que Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette.

Il y a quelques semaines, durant la présentation à la presse de Tanguy Nombele, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a reconnu que l’Olympique Lyonnais aimerait se tourner vers ses anciens joueurs dans l’optique du prochain mercato. Corentin Tolisso (Bayern Munich) et Alexandre Lacazette (Arsenal) seront libres au mois de juin et en ce sens, l’OL pourrait en faire de sérieux objectifs l’été prochain. Jean-Michel Aulas rêve les yeux ouverts d’Alexandre Lacazette, auteur d’une belle saison à Arsenal mais qui n’a pas encore donné son accord aux Gunners afin de prolonger son contrat dans la mesure où le club londonien ne lui propose qu’une année de plus pour le moment. D’autres clubs sont intéressés mais selon le site Fichajes.net, aucun courtisan d’Alexandre Lacazette ne lui a pour l’instant soumis une proposition officielle.

Lacazette n'a aucune offre

L’Inter Milan, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont pris la température dans le dossier Alexandre Lacazette, sans pour autant passer à l’offensive de manière concrète en proposant un contrat à l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais. Sans offre pour l’instant, le buteur d’Arsenal est dans l’obligation de jouer la montre et d’attendre. Une situation qui pourrait bien profiter aux Gones et à Jean-Michel Aulas, lequel souhaite plus que tout attirer Alexandre Lacazette dans ses filets la saison prochaine. Problème : à l’instar de l’Inter ou encore de l’Atlético, l’OL n’est pas non plus en mesure de faire une offre dès maintenant à Alexandre Lacazette. Et pour cause, Lyon doit attendre de savoir s’il sera qualifié pour une coupe d’Europe la saison prochaine afin de quantifier ses revenus et par conséquent ses possibilités sur le marché des transferts. La piste Alexandre Lacazette pourrait donc être relancée par l’OL dans les prochaines semaines, mais aucune avancée ne peut être espérée à court terme. Au grand dam de Jean-Michel Aulas…