OL : La petite phrase de Juninho qui relance le mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Sous la houlette de Juninho et de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a pratiquement bouclé son mercato d’été.

Après les ventes de Mendy au Real Madrid (48 ME) et de Ndombélé à Tottenham (60 ME), l’OL a rapidement recruté leurs remplaçants. Puisque Koné (9 ME) et Thiago Mendes (22 ME) sont arrivés en provenance de Lille. En plus de cela, Jean Lucas (8 ME) et Tatarusanu (libre) étaient déjà venus renforcer le banc de touche de Lyon. Dans les heures qui arrivent, l’OL va également boucler la venue de Joachim Andersen (Sampdoria) pour un montant de 30 millions d’euros. Et puis ce sera tout pour ce mercato ? Peut-être pas, sachant que les Gones adapteront leur marché en fonction des potentiels départs. Dont celui de Nabil Fekir ? Juninho n’élude pas cette question.

« Pour l'instant, le seul départ envisageable est celui de Nabil Fekir. Mais tant qu'il ne part pas, on va travailler avec lui comme s'il allait rester. J'ai parlé avec Nabil car je voulais apprendre à le connaître. Le coach aime bien le joueur personnellement. C'est quelqu'un d'important au club : il est formé ici, porte le brassard de capitaine, il est aussi champion du monde... Mais, honnêtement, je pense que ça va être difficile de le convaincre de poursuivre l'aventure. C'est à lui d'y réfléchir, de prendre une décision avec sa famille. Mais la possibilité qu'il parte est une réalité », a lancé, en conférence de presse, le directeur sportif lyonnais, qui sait qu'un départ pour une somme raisonnable est probablement la meilleure solution. Tout proche de rejoindre Liverpool l'été dernier, l’attaquant de 25 ans a donc son destin en main, surtout que son contrat prendra fin en juin 2020 du côté de l'OL...