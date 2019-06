OL : La Pelé Academia détectera des pépites pour Lyon au Brésil

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a clairement décidé de miser sur le Brésil puisque ce mardi, quelques semaines seulement après la signature de Juninho et Sylvinho comme directeur sportif et entraîneur, on apprend que le club de Jean-Michel Aulas a signé un partenariat avec la Pelé Academia. Et pour sceller l'accord de collaboration entre l'OL et cette académie au nom du Roi Pelé, le président et le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais feront le déplacement jusqu'à Sao Paulo ce vendredi. Ce deal permettra au club rhodanien d'avoir des yeux dans la région.

C'est ce que précise O Globo, qui a interrogé Marcelo Montenegro, directeur du marketing de la Pelé Academia. « Nous avons commencé à parler avec les dirigeants de Lyon afin de mettre en œuvre leur méthode de travail ici au Brésil. Leur méthodologie est intéressante, ils sont considérés comme le troisième plus grand centre de formation en Europe. Et si vous aimez le football féminin, Lyon a gagné quatre fois la Ligue des champions féminine. Lyon nous apportera ce qui manque au football brésilien, à savoir la gestion, l'organisation et la méthodologie », indique le Brésilien qui précise qu'en contrepartie l'Olympique Lyonnais aura la priorité pour faire signer les jeunes qui seront passés par la Pelé Academia. Un deal qui peut donc devenir très intéressant pour l'OL.