OL : La nouvelle tendance pro-Genesio fait halluciner Riolo

Dans : OL, Ligue 1.

Peu épargné par les critiques, Bruno Genesio peut au moins compter sur le soutien de ses homologues.

Malgré le derby de vendredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a reçu les félicitations de son prochain adversaire Jean-Louis Gasset. Puis c’était au tour de Jocelyn Gourvennec de défendre le coach rhodanien ce jeudi. « Le traitement qui lui a été réservé est inadmissible, a dénoncé le technicien de Guingamp. C'est un entraîneur de grande qualité. J'ai l'impression comme lui qu'on voit plus les défauts que les qualités des entraîneurs français en France. » Après cette dernière remarque, Daniel Riolo peut se sentir visé.

La preuve, le consultant n’a pas tardé à répondre sur Twitter. « Après Gasset, Gourvennec défend Genesio. Pourquoi pas ? C’est la tendance. Le corporatisme repart de plus belle, s’est-il amusé, avant d’énumérer ses arguments. Nos résultats européens s’améliorent-ils ? Non. Les joueurs continuent-ils de dire qu’ils bossent plus ailleurs ? Oui ! Le jeu en L1 est-il en progression ? Non. Ok ok. » Riolo va-t-il lâcher sa cible favorite ? Non...