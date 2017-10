OL : La meilleure recrue désignée en coulisses

Dans : OL, Mercato.

Avec huit nouveaux joueurs, les supporters lyonnais ont connu un renouvellement comme ce n’était pratiquement jamais arrivé dans l’histoire de leur club. Forcément, tout n’est pas au point avec les arrivants. Surtout que l’OL a beaucoup recruté parmi de très jeunes éléments, ce qui laisse de la marge de progression et des promesses pour l’avenir. Dans ces conditions, la meilleure recrue n’est pas parmi ces nouveaux venus, mais plutôt parmi les joueurs les plus expérimentés. En effet, Le Progrès révèle ce vendredi une indiscrétion chez les responsables lyonnais, qui ont vu, grâce à ses performances sur le terrain et son impact dans le vestiaire, que Marcelo était le plus convaincant des nouveaux venus.

« Le Brésilien Marcelo, reconnu dans les coulisses du club « comme la meilleure recrue estivale » », glisse ainsi le quotidien régional au moment d’évoquer l’absence du Brésilien pour le match face à Monaco. Et à voir comment l’équipe s’est désunie quand ce dernier s’est fait exclure à Angers, on aurait tendance à croire en l’importance capitale de l’ancien de Besiktas dans le groupe lyonnais.