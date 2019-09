OL : La guerre des égoïstes explose à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Après un début de championnat parfait, la situation s’est considérablement tendue pour Sylvinho à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, le club rhodanien n’avance plus et le jeu proposé par l’entraîneur brésilien interpelle. La tactique ultra-défensive mise en place par l’entraîneur de Lyon au Groupama Stadium contre le champion de France vivement été critiquée, tout comme sa tendance à attendre très longtemps avant de procéder à des changements, notamment en attaque. Un ensemble qui commence à faire grincer des dents les remplaçants offensifs tels que Cornet, Traoré ou Terrier selon L’Equipe.

« Cornet, Traoré et Terrier ne tiendront pas longtemps sans moufter dans un rôle de doublure alors qu’ils ont déjà remarqué que Sylvinho attendait très longtemps avant d’enclencher son coaching. Les énervements de Dembélé contre Bordeaux avaient déjà illustré une gestion délicate des hommes de devant. Entre certains, l’égoïsme fait pas mal de dégâts et on a l’impression que le compteur stats reste un marqueur ultime » indique le quotidien national, très inquiet pour la suite des événements. Pour tenter d’inverser la tendance, Sylvinho devrait procéder à plusieurs changements contre Brest mercredi soir. Traoré et Terrier sont notamment pressentis pour débuter en attaque aux côtés de Depay et de Dembélé.