OL : La fin de saison canon, c’est grâce à l’OM avoue Aouar

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Titularisé lors du match amical contre l’Italie (1-1) mardi, l’international Espoirs français Houssem Aouar a disputé sa dernière rencontre de la saison.

Autant dire que le milieu de terrain a vécu des moments plus importants ces derniers mois, notamment avec l’Olympique Lyonnais. Interrogé au coup de sifflet final, le pur produit du club rhodanien a dressé un petit bilan de l’exercice qui vient de se terminer. Sans surprise, Aouar a mis l’accent sur l’objectif européen atteint et sur la victoire dans l’Olympico (2-3) qui avait lancé les Gones vers une superbe fin de saison.

« Je retiens la qualification directe pour la Ligue des Champions. Tout le club est heureux et fier, moi aussi, a réagi le Lyonnais au micro de Canal+ Sport. La victoire à Marseille a changé la donne. Soit on était décrochés, soit on pouvait revenir en un match. Cela a été le cas avec une belle victoire et un beau match de notre part. Après, la suite on la connaît. » Revenu à deux longueurs de son concurrent après cette 30e journée, le deuxième de Ligue 1 a ensuite terminé la saison avec sept victoires en huit matchs.