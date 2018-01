OL : La confidence d’Aulas sur ses discussions avec les fans de l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

A l’approche du match phare de dimanche entre Lyon et le PSG, Jean-Michel Aulas a repris la parole dans les médias, même s’il n’était jamais bien loin d’un micro tendu. Dans un long entretien au Parisien, le président de l’OL s’est confié sur le PSG notamment, et le modèle économique malsain que représente le club de la capitale, au contraire du sien. Sa longévité à Lyon ainsi que le fait qu’il s’attaque régulièrement à Paris lui vaut selon lui une belle cote d’amour sur la Canebière, puisqu’il assure qu’il reçoit à chaque fois un accueil très chaleureux lorsqu’il va à Marseille.

« Comment je fais pour être toujours motivé et offensif ? Il y a le sens des responsabilités. Et puis quand je vais à Marseille et que les supporteurs marseillais me disent : "Ce que vous faites, c'est formidable et c'est vous qu'on aurait aimé avoir à l'OM" ou quand je vais supporter l'équipe féminine et que les gens sont enchantés de tout ce qu'on a fait pour le foot féminin, ça donne de l'énergie. C'est le côté populaire du foot. Vous savez, les gens critiquent ma communication sur Twitter. Sur Twitter, il peut y avoir quelques mots qui dépassent ma pensée. Mais 99 % des échanges, ce sont des échanges populaires », a livré un Jean-Michel Aulas qui s’était pourtant pris le bec avec le président marseillais Jacques-Henri Eyraud pendant les fêtes, même si cela n’empêche pas de nombreux supporters d’approuver la manière dont il défend son club à tout prix depuis plus de 30 ans.