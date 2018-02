OL : La chance, le Vélodrome… Le plan d’Aulas pour la 2e place

Dans : OL, Ligue 1.

Battu à domicile par le Stade Rennais (0-2) dimanche, l’Olympique Lyonnais reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1.

Conséquences au classement, les Gones ont chuté du podium et ont été distancés par l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, respectivement à quatre et cinq points. Mais il en faudra plus pour décourager Jean-Michel Aulas. Confiant, le président voit toujours ses hommes capables de chiper la deuxième place s’ils évitent de commettre certaines erreurs.

« En championnat, on est tout proche de la deuxième place qui reste notre objectif premier. Pour cela, il faut éviter de renouveler des faux-pas comme face à Rennes et surtout comme face à Monaco (3-2) où l’on menait 2-0 chez le champion de France en titre. C’est ce résultat qui me reste le plus en travers de la gorge, a souligné le dirigeant lyonnais. On l’a vu sur les trois derniers matchs, on a aussi actuellement un gros facteur malchance. Il faut corriger notre fébrilité et prendre en main notre destin. »

« Il est bon de rêver... »

« On a la chance d’avoir un entraîneur et des joueurs performants. On a un match difficile dimanche à Lille et il faudra aussi gagner à Marseille, a annoncé JMA. J’ai la conviction que l’on peut rattraper le retard perdu. L’Europa League est également une voie d’accès directe pour la Ligue des Champions. C’est très hypothétique de la gagner mais il est bon de rêver. On est aussi toujours qualifié en Coupe de France malgré un tirage compliqué avec des déplacements à Monaco, Montpellier et maintenant à Caen. » La saison de l’OL est donc loin d’être terminée.