OL : La belle affaire du mercato lyonnais, c'est vraiment lui !

Dans : OL, Ligue 1.

Cet été, l’arrivée de Jason Denayer à l’Olympique Lyonnais avait été accueillie avec scepticisme par les fans du club rhodanien. Il faut dire que durant tout l’été, on leur a chuchoté à l’oreille le nom de Ruben Dias, lequel a finalement prolongé avec le Benfica Lisbonne. Et dans le money-time du mercato, c’est donc un indésirable de Manchester City qui a posé ses valises dans le Rhône. Six mois plus tard, l’international belge a fait taire tous ses détracteurs. Et pour cause, il s’est indiscutablement imposé comme le patron défensif de l’OL. Et après la rencontre face à Amiens, duquel il a été l’unique buteur, un bel hommage lui a été rendu dans les colonnes du Progrès.

« Il se confirme que le Belge Jason Denayer a bien été l’une des grandes réussites du dernier mercato d’été. En claquant une balle de la tête à la 50e minute de ce match engagé à Amiens, il a permis à l’OL de prendre trois points précieux et de l’emporter 1-0. Il avait déjà inscrit le but de la victoire et toujours de la tête contre Saint-Etienne en novembre dernier. Outre ce but, il a présenté une superbe prestation, faite d’anticipation, de duels gagnés et de relances intéressantes. A 24 ans, il est bien l’un des éléments essentiels de la défense lyonnaise » peut-on lire dans le journal local. De toute évidence, Jason Denayer est une belle réussite de la cellule de recrutement de l’OL. Et il ne serait pas surprenant qu’il soit très convoité dès le prochain mercato d’été…