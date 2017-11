OL : La BBC tousse, il manque un Mariano Diaz au Real

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le festival offensif du Real Madrid sur le terrain de l’APOEL Nicosie a forcément fait du bien aux joueurs offensifs de la Maison Blanche. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en ont profité pour inscrire chacun un doublé, et entrer un peu plus dans le livre des records de la Ligue des Champions. Mais la presse espagnole est sans pitié, et a rapidement et lourdement insisté sur les difficultés actuelles de l’attaque madrilène en championnat, où les compteurs sont quasiment bloqués pour les deux stars, sans compter les blessures à répétitions de Gareth Bale. Résultat, le champion d’Europe manque de puissance de feu, et a mal géré son mercato estival, balance le journal Sport.

« Le Real manque de gâchettes. Surtout si l'on considère les performances des deux attaquants, Morata et Mariano, qui, la saison dernière, ont pu soulager les habituels titulaires », explique ainsi le média catalan, pour qui le départ de ces deux finisseurs plutôt inspirés avec leur club actuel, aura été un mauvais choix. L’heure de réparer cela viendra probablement en janvier, même si pour le coup, l’Olympique Lyonnais n’a rien à craindre, le président Jean-Michel Aulas ayant clairement répété à de multiples reprises que son attaquant espagnol n’avait aucune clause de rachat de la part du Real Madrid.