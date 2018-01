OL : L’une des raisons cachées du recrutement de Terrier

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Sur le point de faire venir Martin Terrier pour près de 15 ME, l’Olympique Lyonnais confirme sa volonté d’être ambitieux sur le marché des transferts, après un été déjà assez fou.

L’avenir se prépare donc avec un joueur de qualité, très prometteur et en pleine progression. Une arrivée qui provoquera une concurrence encore plus accrue devant, alors que Mariano Diaz est un peu seul à ce poste cette saison. Derrière, des talents prometteurs pointent le bout de leur nez. Mais si l’OL prouve à chaque instant sa faculté à faire jouer ses éléments les plus prometteurs, le message envoyé par l’arrivée de Martin Terrier n’est pas anodin.

En effet, le jeune Willem Geubbels n’a toujours pas prolongé à l’OL, alors que Jean-Michel Aulas lui a fixé un ultimatum au 31 janvier pour signer son contrat professionnel. Et selon L’Equipe, un départ de l’attaquant de 16 ans est possible, lui qui est courtisé par certains grands clubs européens, dont les offres doivent forcément faire rêver. Comme souvent, JMA a affiché sa confiance dans ce dossier, mais le fait de s’activer pour faire signer Martin Terrier démontre aussi que le club ne restera pas les bras croisés en attendant de savoir ce que Geubbels décidera, et que ses hésitations obligent l’OL à préparer les années suivantes en tenant compte de son éventuel départ.