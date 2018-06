OL : L'OM trop radin, l'OL piste numéro 1 pour ce joueur ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OM.

Une semaine après le déplacement de Florian Maurice au Brésil, l'Olympique Lyonnais semble avoir pris le dessus concernant la possible signature de Lucas Verissimo, le défenseur brésilien de Santos. En effet, malgré la concurrence à priori intense dans ce dossier, l'OL serait désormais le grandissime favori pour faire signer Lucas Verissimo. Car les deux concurrents de l'Olympique Lyonnais dans ce dossier, à savoir l'OM et le Torino, n'auraient pas proposé une offre suffisante pour convaincre les deux fonds d'investissement qui possèdent les droits du joueur indique Le 10 Sport.

L'Olympique de Marseille n'aurait à priori mis que 6ME sur la table, alors que les décideurs dans ce dossier veulent 8ME, ce que le club de Jean-Michel Aulas serait prêt à payer rubis sur l'ongle lors de ce mercato. Cependant, la route semble encore un peu longue avant une possible signature, car du côté du Brésil on sait bien qu'en matière de mercato les prix ont tendance à gonfler au fil des semaines. L'Olympique Lyonnais pourrait cependant finir par se lasser et refermer le dossier Lucas Verissimo si cela ne se concrétise pas assez vite.