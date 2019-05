OL : L'OM peut priver Lyon de C1, il en fait des cauchemars !

Dans : OL, OM, ASSE, Ligue 1.

Dimanche prochain, l’Olympique Lyonnais jouera un match décisif pour son avenir sur la pelouse du Stade Vélodrome, contre Marseille. En cas de défaite, l’équipe de Bruno Genesio pourrait chuter du podium au profit de l’AS Saint-Etienne, qui accueillera Montpellier vendredi. Lyon éjecté du podium à cause de Marseille au profit des Verts, c’est évidemment le scénario catastrophe que tout le monde redoute dans la capitale des Gaules. A commencer par Nicolas Puydebois, lequel a confié sur le site Olympique et Lyonnais qu’il n’était pas totalement serein à l’approche de ce sprint final…

« Un match important au Vélodrome, dimanche prochain, se profile. Les Marseillais auront à cœur de priver les Lyonnais de la Ligue des champions. Ce serait assez frustrant pour l’OL d’être privé de la C1 par l’OM au profit de Saint-Etienne. Je pense que ce match va décider de cette troisième place. Lyon reste en bonne position car il a son destin entre les pieds. Attention aux faux pas quand même. Comment je vois la fin de saison ? En première mi-temps ce dimanche soir, j’ai trouvé les Lyonnais sérieux. Memphis et Nabil Fekir retrouvent une bonne forme. Dans le money-time, c’est important que ce joueurs-là mettent l’équipe sur de bons rails. Ce doivent être des locomotives. En termes d’attitude et de qualité, l’OL peut espérer finir sur le podium » a lâché l’ancien gardien de l’OL, qui ne fera pas le malin avant le match face à Marseille. Car même si l’équipe de Rudi Garcia n’a plus rien à jouer, elle sera évidemment motivée à l’idée de pourrir le championnat de l’OL.