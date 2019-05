OL : L'OM n'avait aucune chance, Houssem Aouar est cash

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Houssem Aouar, milieu de l’OL, après la victoire à l’OM (0-3) : « Je pense qu’on a dominé la rencontre de la première à la dernière minute, donc logiquement on revient avec ce résultat. Je pense que lorsqu’une équipe joue à un niveau comme ça, c’est assez difficile de ne pas venir faire un résultat. On est satisfaits de tout le collectif et aujourd’hui, en tout cas, on va bien savourer cette victoire, et essayer d’enchaîner jusqu’à la fin du championnat. On va essayer de bien gagner ce match contre Caen. On sait que par le passé on a eu pas mal de soucis sur ces matchs-là, donc forcément on va essayer de montrer qu’on a su passer un cap. On va rester, bien travailler encore cette semaine pour chercher cette 3e place. Je pense que ce qui nous faisait défaut c’était surtout le jeu. On manquait beaucoup de fluidité, de déplacements, de simplicité aussi. Aujourd’hui, on en a eu, donc forcément on revient avec la victoire, on est très satisfaits », a-t-il lancé sur Canal+.