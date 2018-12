OL : L'OM mis KO en six mois par Lyon, Le Progrès jubile

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Clubs aux objectifs similaires en Ligue 1, Marseille et Lyon ont vécu une première partie de saison bien différente.

Et pour cause, l’OM a été éliminé de l’Europa League dès la phase de poules tandis que Lyon s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et si le club marseillais reste dans la course au podium, l’enthousiasme ne règne pas vraiment dans la cité phocéenne. Au contraire, tout va plutôt bien à Lyon, ce qui fait naturellement jubiler le quotidien régional Le Progrès, qui annonce une année 2019 excitante pour les hommes de Bruno Genesio.

« Le titre de champion est depuis longtemps promis au PSG, et la Ligue des Champions ressemble à un parcours de l’impossible, avec déjà le Barça à l’horizon des 8es de finale. Mais au moins, cet hiver qui commence, invite à de beaux rêves. Certains poids lourds du championnat comme Monaco ou Marseille ne croient déjà plus à cette magie-là » a taclé Le Progrès, qui rappelle l’objectif prioritaire de l’OL en 2019. « Le président Aulas a lui aussi évoqué cette ambition de détrôner l’ogre parisien en coupe nationale, qui a fait main basse sur les cinq dernières coupes de la Ligue depuis 2014, et sur les quatre dernières coupes de France depuis 2015 ». Un objectif également rappelé par Anthony Lopes, lequel rêve de décrocher un titre avec son club formateur dans les prochains mois.