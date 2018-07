OL : L’OM galère sur ce dossier, Lyon tente sa chance

Dans : OL, OM, Mercato.

Depuis l’annonce du président Jean-Michel Aulas, beaucoup s’interrogent sur l’identité des deux Mondialistes convoités par l’Olympique Lyonnais.

Au milieu des nombreuses pistes citées, certains noms reviennent avec insistance et sont peu à peu confirmés par différents médias. C’est notamment le cas du défenseur central Yerry Mina (23 ans), très en vue au Mondial 2018 avec la Colombie, et pas forcément retenu par le FC Barcelone. On parle aussi du Danois Simon Kjaer (29 ans) que le FC Séville veut conserver malgré la tentative marseillaise.

Et l’ancien Lillois n’est pas le seul joueur courtisé par les deux Olympiques. Selon les informations d’ESPN, l’OL, qui souhaite compenser le départ de Mouctar Diakhaby au FC Valence, apprécierait aussi le profil de Mehdi Benatia (31 ans). Encore une mauvaise nouvelle pour l’OM qui tente de récupérer l’international marocain depuis plusieurs mois. De toute façon, le joueur formé à Marseille a récemment annoncé qu’il comptait rester à la Juventus Turin, où l’on évoque désormais une prolongation de contrat.