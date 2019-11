OL : L’OM ennemi n°1 de Lyon, et l’ASSE alors ?

Dans : OL.

Ce dimanche soir, Lyon se déplace à Marseille en clôture de la treizième journée de Ligue 1. Et pour beaucoup, cette affiche est désormais celle des deux plus grands rivaux sportifs de France.

Du côté de Marseille, il est assez évident que l’Olympico prend petit à petit le dessus sur le Classico dans les esprits, au vu des moyens XXL du PSG. Mais du côté de Lyon, il reste difficile de faire de Marseille son principal rival. Interrogé par RMC, le directeur du musée de l’OL a tenu à rappeler que c’est l’AS Saint-Etienne qui était l’ennemi juré historique de l’Olympique Lyonnais. Et cela reste d’actualité…

« Quand vous travaillez dans la région lyonnaise, vous êtes toujours avec des supporters de Lyon ou de Saint-Etienne. C’est quelque chose qui est ancré dès le plus jeune âge, qui est comme ça, qui est extraordinaire » a indiqué Stéphane Benas, avant de conclure. « Marseille, la relation est différente puisque la 'rivalité' est plus sportive. C’est plutôt un contraste entre deux villes qui se disputent la plus grande ville intramuros et la plus grande métropole pour savoir qui est la deuxième plus grande ville de France. C’est incomparable avec un derby ». Reste que, malgré la rivalité avec Saint-Etienne, l’affiche face à Marseille a également un parfum très particulier du côté de Lyon ces dernières années. De quoi mettre un peu plus la pression aux différents protagonistes de l’Olympico.