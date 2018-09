OL : L’OM avait le projet Dortmund, Aulas a choisi le Bayern

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent critiqué pour sa communication, Jean-Michel Aulas est tout de même reconnu pour ses compétences.

Il faut dire que l’Olympique Lyonnais a connu une sacrée évolution depuis son arrivée aux commandes en 1987, lorsque le club rhodanien évoluait en deuxième division. De l’épopée des années 2000 à l’acquisition du Groupama Stadium, l’OL s’est solidement installé parmi les cadors de Ligue 1. Un travail salué par Gilles Rousset, l’entraîneur des U19 lyonnais qui a révélé le modèle d’Aulas.

« Il n’a pas développé l’OL ou construit son stade pour se faire mousser, mais pour créer une institution qui lui survive, un club modèle du type Bayern, a confié l’ancien gardien des Gones à Olympique-et-lyonnais. Que ce soit avec ses anciens joueurs dans l’organigramme ou le côté "marque", c’est le schéma qui l’a inspiré. » Apparemment, son plan allemand s’avère plus fiable que le projet Dortmund de Vincent Labrune à Marseille…

« Aulas a remis Lyon au centre de la France »

Du coup, JMA fait partie des grands personnages de la ville de Lyon. « Il est mal aimé en France, mais ici, il est intouchable, incontournable. Lyon, c’est Bocuse et Aulas. Aulas a remis Lyon au centre de la France, a insisté Rousset. Avant lui, c’était juste un passage obligé pour descendre en vacances. Moi qui suis né à Toulon, quand je passais à Lyon pour aller à Sochaux, je me disais : "et merde, encore ce tunnel de Fourvière… C’est quoi cette ville de merde ?" » Voilà un témoignage qui devrait ravir le patron de l’OL.