OL : L’OM à Toulouse, Tousart flaire la bonne affaire

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Boycotté par les médias alors qu’il se présentait en conférence de presse vendredi, Lucas Tousart a pu s’exprimer dans un entretien accordé au site officiel de l’Olympique Lyonnais.

L’occasion d’évoquer les objectifs de fin de saison du club rhodanien qui reste sur six matchs sans victoire en championnat avant d’accueillir Caen dimanche (17h). Résultat, Lyon se retrouve à cinq points de la troisième place occupée par l’Olympique de Marseille, et provisoirement à douze longueurs de l’AS Monaco deuxième. Pas de quoi modifier les ambitions des Gones qui continuent de penser au podium. Et à un éventuel faux pas marseillais à Toulouse dimanche soir.

« Le podium ? Oui, c’est encore possible, a confié le milieu défensif. L’OM jouera un match compliqué à Toulouse en ayant connaissance de notre résultat, donc on a l’occasion de leur mettre la pression. Avec le nombre de matchs qu’il reste à jouer, on peut également revenir sur Monaco, même si ça va être plus compliqué. Ça sera plus dur d’aller les chercher mais on y croit. Tout reste possible. » Pour remplir cet objectif, le nombre de jokers sera très limité pour l’OL.