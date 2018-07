OL : L'OL vise la deuxième place, Aulas désigne les vrais rivaux !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Questionné sur les différentes ambitions de l'Olympique Lyonnais pour la saison à venir, Jean-Michel Aulas a été clair... sans prendre trop de risques.

Entre 2002 et 2008, le club rhodanien lançait chacune de ses saisons avec un seul objectif en tête : remporter le championnat de France. Mais ça, c'était avant... Avant l'arrivée du grand Paris Saint-Germain conduit à coup de centaines de millions d'euros par le Qatar. Indétrônable sur la scène nationale depuis plusieurs saisons, même si l'AS Monaco a effectué un intermède en 2017, le club de la capitale se prépare encore à tout rafler en France sous la direction de Thomas Tuchel et derrière les locomotives Neymar et Mbappé. Autant dire que les principaux concurrents de Paris jouent déjà battus. Et c'est notamment le cas de l'OL, qui vise... la deuxième place en Ligue 1.

« En championnat, il y aura une belle concurrence. Le PSG, Monaco, Marseille, bien sûr, mais on peut penser que Nice et Saint-Etienne seront là. Paris sera évidemment là. Mais nous, on doit s'en rapprocher. L'OM et Monaco seront très forts, mais on doit être sur le podium et, si possible, à la deuxième place. Ce sera notre objectif même s'il est difficile. Il est important d'avoir de l'ambition. Derrière avec la Ligue des Champions au Groupama Stadium, on va essayer d'exister. Ce sera très dur de passer la phase de groupes car on sera chapeau 3, mais on va essayer de se qualifier pour les huitièmes. Ce serait magnifique. Il y a vraiment une grande impatience de débuter... », a lancé, dans L'Équipe, JMA, qui souhaite également que son OL remporte enfin un nouveau trophée pour dépoussiérer un palmarès vierge depuis une Coupe de France 2012...