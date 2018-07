OL : L'OL vise clairement trois renforts au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Fidèle à ses promesses, Jean-Michel Aulas a largement vendu lors de la dernière semaine du mois de juin, ce qui va évidemment contribuer à améliorer encore plus les comptes de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2017-2018. Mais pour les supporters, l'attente est toujours grande, car ce sont les éventuels renforts qui excitent tout le monde. Pour l'instant, les fans lyonnais doivent se contenter de rumeurs, même si l'OL a déjà fait signer deux joueurs en janvier dernier pour prendre de l'avance, à savoir Léo Dubois et Martin Terrier.

Cependant, si aucun nouveau nom n'est encore venu s'ajouter dans l'effectif de Bruno Genesio à la date du 2 juillet, l'Olympique Lyonnais a fait le tour de ses postes à renforcer. Et selon le Progrès, trois points sont à corriger lors de ce mercato estival. « En bon commercial, l’OL cherche avant tout à bien acheter. L’OL mise sur un défenseur central, un milieu défensif et un attaquant. Et a prévu de faire ses courses après le 1er juillet. On est en plein dedans », précise le quotidien régional, alors que les joueurs de l'Olympique Lyonnais reprennent ce lundi le chemin de l'entraînement au Groupama Training Center avant de rapidement partir en stage.