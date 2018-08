OL : L'OL va recruter pour une mission qui va surprendre

Dans : OL, Ligue 1.

Dans le sport de haut niveau, il n'y a pas la place pour l'improvisation et chaque détail compte. Ainsi, comme l'annonce L'Equipe, le staff de l'Olympique Lyonnais va s'agrandir avec la venue d'une diététicienne à plein temps. Car l'OL souhaite que ses joueurs soient au top en matière de nutrition et professionnel jusqu'à dans l'assiette.

Et Bruno Genesio a détaillé la mission de cette spécialiste dont il attend visiblement beaucoup. « On va avoir l'arrivée d'une diététicienne pour améliorer encore la qualité de la nourriture, parce que c'est le carburant du joueur. Si on a trois ou quatre kilos en trop, on va courir moins vite, moins longtemps, et du coup on sera moins performant. Elle aura un rôle de conseil : établir un diagnostic sur les habitudes alimentaires. Les joueurs ont déjà deux repas qui sont contrôlés au club puisqu'ils prennent le petit déjeuner et le déjeuner ici. Mais le soir, ils sont chez eux, donc il y a plusieurs volets : le volet conseil, pour le joueur et la famille. Le diagnostic sur les habitudes alimentaires. Et ensuite, aussi, l'amélioration des menus, plus individualisés encore. Avec le docteur, on estimait que c'était un domaine où on pouvait encore faire des progrès et donc améliorer la performance. Plein de paramètres influent sur la performance. Plus on contrôle de domaines, plus on a de chances d'être performants. On met tous les atouts de notre côté », explique, dans le quotidien sportif, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, visiblement décidé à être très entouré la saison prochaine pour mener à bien sa mission aux commandes de l'OL.