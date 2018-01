OL : L'OL tremble salement au mercato à cause de Geubbels

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Willem Geubbels (16 ans) n’est pas réglé à l’Olympique Lyonnais, le jeune attaquant rhodanien n’ayant toujours pas signé son premier contrat professionnel.

Un dossier épineux que Jean-Michel Aulas souhaite faire avancer de manière très concrète dans les heures à venir. En effet, L’Equipe révèle ce jour que le président de l’OL va rencontrer le père de Willem Geubbels mardi, en compagnie de Gérard Houllier. « Je pense qu’il va signer. Ce n’est jamais facile pour les jeunes, c’est pour ça que je râle toujours sur les moyens disproportionnés de certains clubs car quand on donne des choses extravagantes à certains, il y a une course à l’échalote » a confié Jean-Michel Aulas au quotidien national.

Le président rhodanien poursuit. « Il nous avait demandé de l'incorporer à l'équipe, il a été incorporé, il est parti en stage, il a joué un peu ce que souhaitait son papa. On verra. S'il ne signait pas, on rentrerait dans un truc à la Ghezzal, on ne peut pas être tributaire de ce genre de choses. À Lyon, il y a une génération exceptionnelle et ils ont tous signé pro. Je ne vois donc pas Willem ne pas signer pro ». Reste que pour l’heure, l’attaquant n’a pas signé et cela commence à tracasser Jean-Michel Aulas. Il faut dire que ces dernières semaines, le joueur a été observé par le Bayern Munich ou encore Manchester City. Rien que ça…