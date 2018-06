OL : L'OL se voit offrir 10ME pour ce joueur à 3 matches

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Bundesliga.

Auteur de 17 buts dans le championnat de Ligue 2, où il était prêté par Lyon au Havre, Jean-Philippe Mateta a la cote au mercato.

Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, l’attaquant de 20 ans, qui n'a joué que trois matches sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, fait l’objet d’une offre surprenante de 10ME de la part de Mayence, selon les informations du journal L’Equipe.

Une offre conséquente qui pourrait bien faire réfléchir Jean-Michel Aulas. Mais pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise au sujet de celui qui a porté les couleurs de Châteauroux. L’avenir d’autres attaquants de l’Olympique Lyonnais comme Mariano Diaz ou Memphis Depay pourrait influencer la décision de l'OL dans ce dossier. De plus, on ne connaît pas non plus la position du joueur vis-à-vis de cette offre du club allemand, Jean-Philippe Mateta n'ayant pas masqué son désir de rejoindre une formation où il ne cirera pas le banc.