OL : L'OL réclame 60ME, Liverpool est bien là pour Fekir !

« Je ne suis pas proche des Reds. Il y a des discussions avec des clubs. On va prendre le temps de réfléchir ». Dimanche sur TF1, Nabil Fekir jetait un froid sur un éventuel transfert à Liverpool, alors que de nombreux médias ont d’ores et déjà affirmé que l’OL et les Reds avaient trouvé un accord pour le transfert du capitaine rhodanien. Mais ce lundi, le journal L’Equipe confirme la version de l’international français. Effectivement, Nabil Fekir « ne fait aucune intox »puisque les dirigeants anglais et l’OL ont pris rendez-vous en début de semaine pour entamer des discussions sur un éventuel transfert.

« Une première étape qui pourrait dessiner le départ du Lyonnais » selon le quotidien sportif, qui précise que l’OL a fixé la barre minimale des négociations à 60ME. Un montant minimum qui pourrait être largement dépassé grâce à la puissance économique de Liverpool, mais également grâce aux courtisans espagnols de Nabil Fekir, qui pourraient permettre à Jean-Michel Aulas de faire monter les enchères. Bien informé sur le dossier, Bilel Ghazi ne donne néanmoins pas de précision sur le timing du transfert de l’attaquant rhodanien. « Un transfert avant la Coupe du monde ? Peu importe » expliquait le joueur sur TF1. Pour l’heure, il est impossible de savoir si Nabil Fekir sera un joueur de l’OL ou de Liverpool au début du Mondial.