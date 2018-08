OL : L'OL prend une décision radicale pour son honteux champ de patates !

Dans : OL, Ligue 1.

Pointée du doigt par tous les suiveurs de la Ligue 1, la pelouse du Groupama Stadium sera changée avant le prochain match à domicile de l'Olympique Lyonnais.

« Quand on a un terrain comme ça, c'est difficile de mettre notre jeu en place. C'est aussi dangereux pour la santé des joueurs. Memphis a un genou profondément ouvert à cause de la pelouse. L'explication, c'est la chaleur et que l'enracinement n'a pas pu se faire en profondeur suite au Monster Jam. Il faudra se poser les bonnes questions par rapport à ça... ». Malgré la victoire face à Amiens dimanche (2-0), Bruno Genesio déplorait sans détour le mauvais état de la pelouse du Groupama Stadium, pourtant toute neuve. Souvent considéré comme un billard, le terrain de l'OL ressemblait plus à un champ de patates en friche.

Mais cette mauvaise pub va prendre fin. Puisque selon Le Progrès, « la décision de changer entièrement le gazon a été prise entre l’OL et la société prestataire chargée de l’entretien des terrains » dans la nuit de dimanche à lundi. Par conséquent, la nouvelle pelouse de Lyon sera posée après le 15 août afin que le gazon en rouleaux soit fin prêt autour du 20 pour que l'OL reçoive Strasbourg dans de bonnes conditions lors de la troisième journée de Ligue 1.