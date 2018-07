OL : L'OL poussé à une offre folle pour s'offrir Yerry Mina

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Brillant avec la Colombie lors du Mondial en Russie, Yerry Mina intéresse bien l’Olympique Lyonnais au mercato. Mardi, France Football a confirmé cette information, sans pour autant évoquer une éventuelle offre du club rhodanien. Alors que plusieurs clubs anglais dont Everton sont prêts à poser plus de 20ME sur la table pour s’offrir le joueur, combien coûterait cette opération pour Jean-Michel Aulas ? Le site spécialisé Sportune s’est posé la question et cela risque bien de faire peur aux supporters lyonnais.

« Sur le marché des transferts, la valeur marchande de Yerry Mina avoisine les 16 millions d’euros. Mais suite à ses bonnes performances au Mondial 2018, le Barça pourrait en réclamer plus » explique le média, qui avance un prix avoisinant 25ME pour Yerry Mina cet été. De plus, le salaire du joueur pourrait effrayer Jean-Michel Aulas et les responsables de la comptabilité à l’OL. « En rejoignant l’équipe barcelonaise, Yerry Mina a signé un contrat jusqu’en 2023, à la clé un salaire annuel avoisinant les 4,5 millions d’euros bruts la saison, hors primes. C’est une somme importante mais pas impossible pour les finances de l’OL » selon Sportune. Reste désormais à voir si Lyon, qui était prêt à poser 20ME sur la table pour Abdou Diallo, sera prêt à autant d’efforts financiers pour le Colombien, qui semble offrir moins de garanties…