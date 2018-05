OL : L'OL peut faire rager le PSG et l'OM depuis 20 ans

Dans : OL, Ligue 1, PSG, OM.

Jean-Michel Aulas a souvent pour habitude de faire remarquer qu'en France l'Olympique Lyonnais est le seul club à enchaîner depuis des décennies des participations aux différentes coupes européennes. Et même si pour l'instant l'OL n'a jamais décroche le cocotier, la saison prochaine la formation de Bruno Genesio sera encore au départ de la Ligue des champions. Et une statistique peut même faire pâlir les supporters parisiens et marseillais.

Opta a en effet calculé que l'Olympique Lyonnais avait toujours été dans le premier quart du tableau de Ligue 1 depuis 20 saisons consécutives, et que c'était le seul club français à réussir cet énorme challenge. « Lyon est la seule équipe à avoir terminé dans le Top 5 de la Ligue 1 lors de chacune des 20 dernières saisons. L’OL termine même sur le podium pour la 17e fois sur les 20 dernières saisons dans l'élite », précise la société spécialisée dans les statistiques. Et si à une époque l'OL avait un net avantage financier sur ses rivaux, ce n'est désormais plus le cas, le PSG étant loin devant, tandis que l'OM et Monaco naviguent dans les mêmes eaux. Reste que désormais les titres nationaux sont rares, le Paris SG ne laissant que rarement des miettes.