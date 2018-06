OL : L'OL pense toujours battre le PSG au mercato avec cet atout

Dans : OL, Mercato, PSG.

C'est une évidence, lorsqu'il s'agit de recruter les meilleurs jeunes footballeurs français, l'Olympique Lyonnais est le numéro 1, le club de Jean-Michel Aulas l'ayant prouvé depuis plusieurs saisons. Car en plus d'un centre de formation qui trône au sommet de l'hexagone depuis six ans, l'OL va désormais piocher les espoirs des autres formations françaises. On l'a vu la saison passée avec Tanguy Ndombele ou cet été avec la signature déjà annoncée de Martin Terrier.

Evoquant cette réussite de l'Olympique Lyonnais dans la quête des espoirs français, Florian Maurice ne cache pas que l'OL a un atout énorme dans les mains qu'un club comme le Paris Saint-Germain n'aura jamais. « Maintenant, personne ne découvre personne. Ce qui fait la différence, c’est la vitrine de l’équipe première. Chez nous, on est capable de faire jouer les jeunes, ce que ne fait pas le PSG par exemple, dont la vitrine est Neymar », fait remarquer, dans Le Progrès, le responsable de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que le club rhodanien donne du temps de jeu à ses meilleurs jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas du PSG. Mais il est également évident que les ambitions des deux équipes ne sont pas réellement identiques. Il y a finalement de la place pour tout le monde en Ligue 1.